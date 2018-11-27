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В Москве начали строить новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова»

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Фото: Depositphotos
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В Москве начали строительство новой сцены театра «Уголок дедушки Дурова». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

В настоящее время строители завершают подготовительные работы, прежде чем перейти к возведению самого здания. Общая его площадь составит 4 тыс. кв. м. Планируется, что сцена получит форму арены диаметром 13 м, а зрительские места разместят в виде амфитеатра.

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Как пишет РИАМО, в подвале здания разместят буфет, а также технические и служебные помещения, на первом этаже оборудуют входную группу, гардеробы для зрителей, медицинский кабинет, технические помещения и многосветный зрительный зал. Второй этаж займут зрительские ложи с местами для маломобильных групп населения. Там же разместят репетиционный зал и артистические, а также специальные помещения для содержания животных-артистов. В частности, по словам заместителя худрука театра Игоря Базарова, участие в представлениях уже много лет принимают слоны, это — «традиция династии дрессировщиков Дуровых».

На третьем этаже оборудуют технические помещения. Помимо этого, проект строительства предусматривает кормокухню, ветеринарный кабинет, берейторскую и гримерные комнаты.

Как пишет сетевое издание m24.ru, завершить строительные работы планируется во второй половине 2020 года.

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