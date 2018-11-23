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Кортнев рассказал о своем новом театральном проекте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в интервью «Известиям» рассказал о подготовке нового большого театрального проекта под названием «В городе Лжедмитрове». Его премьера состоится в марте следующего года на сцене ДК имени Зуева. По словам исполнителя, в спектакле будут задействованы почти все музыканты его группы.

«Моего антагониста и главного негодяя сыграет мой старинный друг Сережа Белоголовцев. Есть и одна женская роль. В первом составе ее исполнит моя подруга Кристина Бабушкина из МХТ им. А. П. Чехова. Театр — дело семейственное. Поэтому я пригласил в этот проект своих любимых друзей», — поделился артист.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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