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В декабре москвичи смогут увидеть два звездопада

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В декабре москвичи смогут увидеть два звездопада. Об этом 27 ноября сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Метеоритный поток Геминиды, который назвали в честь созвездия Близнецов (Gemini), в ночь на 14 декабря обещает быть самым зрелищным. Жители столицы смогут наблюдать около 120 падающих звезд в час. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, погода будет ясной и комфортной для наблюдения за звездами.

Второй звездопад пройдет в ночь на 22 декабря, на это время придется пик метеоритного потока Урсиды, который своим названием обязан Малой Медведице (Ursa Minor). Москвичи могут ожидать до 10 падающих звезд в час, однако наблюдению за звездами может помешать полнолуние.

В ночь на 18 ноября жители Москвы смогли понаблюдать за самым ярким звездопадом осени. Как писало «Федеральное агентство новостей», «падающие звезды» в эту ночь появлялись примерно 15 раз в час.

 

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