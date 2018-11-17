Московский планетарий назвал дату самого яркого звездопада осени

За метеоритным потоком Леониды, который станет самым ярким звездопадом осени, можно будет наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября. Об этом сообщили в Московском планетарии.

«Время действия этого потока — с 6 по 30 ноября, максимум же приходится на ночь с 17 на 18 ноября. В 2018 году ожидается до 15 м/ч в зените», –– приводит сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что Луна в это время будет находиться в первой фазе и не помешает наблюдению. Лучше всего звездопад будет видно загородом, где небо не засвечено огнями мегаполиса.

«Мы всегда советуем охотникам за «падающими звездами» перемещаться в районы, удаленные от городских огней. Туда, где небо темнее, а горизонт более открытый. Наблюдать метеорные потоки можно невооруженным глазом», — отметила астроном Людмила Кошман.

Леониды известны около 3800 лет. Во время потока скорость метеоров достигает 70 км/с. При их падении в небе на несколько секунд остаются цветные полосы.

Самый яркий в истории поток Леонид пришелся на 1833 год. Тогда в небе одновременно появились тысячи светящихся треков.

11 ноября москвичи уже могли невооруженным глазом наблюдать за «поцелуем» молодого серпа Луны и Сатурна.