Москвичи увидят «поцелуй» Луны и Сатурна 11 ноября

В ближайшее воскресенье, 11 ноября, жители Москвы смогут невооруженным глазом наблюдать «поцелуй» молодого серпа Луны и Сатурна. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Астрономическое явление произойдет над юго-западным горизонтом с 17:00 мск до 19:00 мск. Естественный спутник Земли окажется всего в 1 градусе от Сатурна. Потом «небесный дуэт» скроется за горизонт.

В тот же день ближе к полуночи москвичей ждет еще одно шоу: осеннее небо раскрасит звездопад Северные Тауриды. Точка, откуда будут вылетать «падающие звезды», находится в созвездии Тельца. Сами метеоры представляют собой треки сгорающих в атмосфере Земли частичек пыли кометы Энке.

В период пиковой активности звездопада астрономы прогнозируют от 7 до 15 метеоров в час. Наблюдать явление лучше всего за городом, вдали от городской засветки.

Ранее, в октябре, в Москве установили четырехметровую «Луну». Арт-объект, напоминающий спутник Земли, отделан зеркальной мозаикой. Есть на нем и кратеры.