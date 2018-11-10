Астрономы предупредили о приближении «кометы смерти» к Земле

Астероид под обозначением 2015 TB145 приближается к Земле. В воскресенье, 11 ноября, небесное тело подойдет к нашей планете на расстояние в 38 млн км, что составляет около четверти от дистанции от Земли до Солнца.

Астероид не представляет угрозы для землян в силу его небольшого размера и большого расстояния между ним и Землей, пишет Space.com. Небесное тело из-за формы, напоминающей человеческий череп, получило название «комета смерти». Один круг вокруг Солнца астероид совершает за три года.

2015 TB145 обнаружили в 2015 году, тогда он сблизился с Землей на расстояние около полумиллиона километров. Тогда астрофизики сделали несколько снимков астероида при помощи больших радиолокационных телескопов обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико.

В начале октября на минимальном расстоянии от Земли пролетел астероид размером с Биг-Бен.