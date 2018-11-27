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Больше 100 зданий Москвы украсят новогодней подсветкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Больше 100 зданий в центре Москвы украсят праздничной подсветкой к новогодним праздникам. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«Установки архитектурно-художественной подсветки будут не только подсвечивать фасады зданий яркими разноцветными огнями, но и менять изображение. Для этого включатся специальные динамические сценарии работы с меняющейся картинкой», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что, в частности, в дни новогодних каникул дома-книжки на Новом Арбате будут показывать поздравления с праздниками и надписи «Новый год 2019» и «Рождество Христово». Отвечать за работу световых украшений в Москве будет Объединенная энергетическая компания, на контроле которой находится порядка 3,5 тыс. объектов, пишет сетевое издание m24.ru.

23 ноября сообщалось, что на Красной площади в Москве украсили новогоднюю елку. Кроме традиционных шаров, гирлянд и флажков, на ней разместили героев популярных советских мультфильмов.

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