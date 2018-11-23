Золото Москвы: мэрия выбрала цвета новогодних украшений

Официальными цветами Нового года в столице на этот раз станут красный и золотой. В этой гамме будут выполнены уличные украшения, реклама, афиши, а также автобусы и проездные карты в метро. Это следует из «Концепции праздничного оформления Москвы к Новому году-2019», утвержденной правительством города. С документом ознакомились «Известия».

Помимо двух основных праздничных цветов власти предусмотрели три дополнительных: синий, зеленый и голубой. В прошлом году «новогодних» цветов было только два — красный и синий.

В качестве сувенирной продукции москвичи и гостям столицы предложат одноразовые стаканчики, стикеры, елочные шары и чехлы для мобильного телефона в праздничной гамме. В прошлом году москвичам, помимо бумажных стаканчиков и чехлов, достались посуда — тарелки и чашки с изображением Деда Мороза и бумажные пакеты.

В правительстве Москвы не успели оперативно предоставить ответ на запрос «Известий».

Отказ от синего цвета в качестве основного — удачное решение, уверен член Союз дизайнеров Юрий Дьяконов.

— С точки зрения психологии, синий — самый неудачный, им обычно красят помещения, в которых не надо долго находиться. А красный с золотом — хорошая и удачная идея. Красный — это издревле русский цвет (красна девица, красно солнышко). А золото символизирует богатство и спокойствие. Сочетание цветов настраивают на удачный следующий год, — пояснил он.

Виды сувениров отличаются от прошлогодних потому, что в сфере торговли важен эффект новизны, считает финансовый аналитик Тимур Нигматулин.

Монтаж оформления города в этом году будет завершен 14 декабря.