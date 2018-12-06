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Ученые сфотографировали несущую огромный пласт земли черепаху

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Фото: livescience.com/Timothy C. Roth
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Ученые группы Task Force Turtle сфотографировали черепаху, которая несет на спине пласт земли. Она весит около 6 кг, а земля на ее спине — около 8 кг.

Герпетологи и студенты Washington College и других учреждений отслеживают передвижения черепах в болотах американского штата Мэриленд.

Как пишет издание Live Science, все черепахи оснащены радиопередатчиками. Они помогают исследователям изучать миграцию.

Каждый год черепахи перемещаются от летних площадок до зимних укрытий — подземных грязевых нор, где они пережидают холодную погоду.

Черепаха на снимке, скорее всего, недавно проснулась и отправилась к своему месту зимовки после двухнедельного пребывания в илистой земле у высохшего озера, рассказали ученые.

Американские биологи ранее выяснили, что 217 из 356 известных видов черепах (около 61%) находятся на грани исчезновения.

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