Ученые сфотографировали несущую огромный пласт земли черепаху

Ученые группы Task Force Turtle сфотографировали черепаху, которая несет на спине пласт земли. Она весит около 6 кг, а земля на ее спине — около 8 кг.

Герпетологи и студенты Washington College и других учреждений отслеживают передвижения черепах в болотах американского штата Мэриленд.

How Butt Gas, Drugs and Amazing Memories Led to This Weird Turtle Photo https://t.co/QQnPCDt1Q8 via @LiveScience — Task Force Turtle (@TaskForceTurtle) December 3, 2018

Как пишет издание Live Science, все черепахи оснащены радиопередатчиками. Они помогают исследователям изучать миграцию.

Каждый год черепахи перемещаются от летних площадок до зимних укрытий — подземных грязевых нор, где они пережидают холодную погоду.

Черепаха на снимке, скорее всего, недавно проснулась и отправилась к своему месту зимовки после двухнедельного пребывания в илистой земле у высохшего озера, рассказали ученые.

Американские биологи ранее выяснили, что 217 из 356 известных видов черепах (около 61%) находятся на грани исчезновения.