Более 60% видов черепах оказались на грани вымирания

Американские биологи выяснили, что 217 из 356 известных видов черепах (около 61%) находятся на грани исчезновения. Команда ученых во главе с Джеффри Ловичем из Американской географической службы опубликовала результаты своих иследований в журнале Bioscience.

В работе биологи стремились наиболее полно проанализировать влияние экологической ситуации в местах обитания черепах на их популяции.

«Черепахи влияют на здоровье множества различных экосистем, в том числе пустынь, болот, пресноводных и морских сред. Сокращение их численности может иметь негативные последствия для других видов, в том числе и человека, не очевидные на первый взгляд», — приводит слова Ловича портал EurekAlert.

Ученые отметили, что зачастую усилия мирового сообщества по сохранению разнообразия организмов на Земле не уделяют достаточного внимания ареалам обитания черепах.

Основными угрозами для животных в работе называются разрушение среды обитания, отлов для употребления в пищу и продажи, а также болезни и изменение климата. Примечательно, что у многих видов черепах пол детеныша определяется температурой окружающей среды. Перемены в климате влияют на гендерное соотношение в популяциях.

В исследовании отмечается, что некоторые виды черепах, например, рафетус Свайно (Rafetus swinhoei) уже исчезли из дикой природы. Из четырех особей, которых содержат в зоопарках, осталась лишь одна самка, не дававшая жизнеспособных яиц последние восемь лет.

Ученые обращают внимание на факт, что процесс вымирания черепах происходит постоянно. В 2012 году скончался Одинокий Джордж, последний представитель вида гигантской черепахи острова Пинта (Chelonoidis abingdonii).