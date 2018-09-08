Аукцион в поддержку редких животных пройдет на ВЭФ

Ежегодный благотворительный аукцион в поддержку проектов по защите исчезающих и редких видов животных Дальнего Востока пройдет 11–13 сентября в рамках Восточного экономического форума на стенде Министерства природных ресурсов и экологии России и на официальном сайте «поможемприроде.рф». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru 8 сентября.

Аукцион организован Министерством природных ресурсов и экологии и АНО «Экспоцентр «Заповедники России»» в целях поддержки программ сохранения биоразнообразия в России.

Проект реализуется с 2015 года по инициативе заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

На аукционе будут представлены лоты глав регионов Дальневосточного федерального округа, заповедников и национальных парков Дальнего Востока, некоммерческих организаций, известных российских деятелей культуры, искусства и спорта.

Специальным лотом в 2018 году станет путешествие по 10 природным достопримечательностям Дальнего Востока, среди которых — Долина гейзеров на Камчатке, Ленские столбы в Якутии, Шантарские острова.

Также в рамках ВЭФ-2018 будут представлены такие лоты, как эксклюзивный пакет участия на «Матч всех звезд» по баскетболу от Единой лиги ВТБ и участие в научной экспедиции в Арктику.

Собранные средства пойдут на реализацию экологических проектов заповедников и национальных парков Дальнего Востока России, а также на осуществление программ по сохранению популяции амурского тигра и дальневосточного леопарда.

В прошлом году участники аналогичного благотворительного аукциона пожертвовали более 2 млн рублей на защиту редких животных Дальнего Востока. Самым крупным приобретением на аукционе стал тур с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским в один из заповедников России. Этот лот приобрел учредитель группы компаний «Север» Ильдар Неверов за 1 млн рублей.