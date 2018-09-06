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Опубликован официальный журнал Восточного экономического форума

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Фонд «Росконгресс» выпустил официальный журнал IV Восточного экономического форума. Как сообщается в поступившем iz.ru пресс-релизе, среди главных тем оказались роль Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике, развитие инвестиционного потенциала и улучшение условий для жизни на российском Дальнем Востоке, а также передовые технологии, способные стать драйвером экономики региона и всей страны.

В числе публикаций в новом выпуске — интервью с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым, министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, а также с главами ведущих российских и зарубежных компаний, представляющих разные сектора экономики.

Особое внимание авторы журнала уделили культурно-развлекательной составляющей. Так, в издании опубликован рассказ о яркой жизни первого русского дзюдоиста и создателя самбо Василия Ощепкова, а также размещены фотографии дикой природы Дальнего Востока.

«Многообразие мнений, характерное для форумов Фонда «Росконгресс», нашло отражение и в журнале ВЭФа. Он включает основные темы деловой повестки форума и способствует достижению его главной задачи — раскрыть колоссальный потенциал Дальнего Востока России», — отметил советник президента России Антон Кобяков.

Журнал ВЭФа выпускается на русском и английском языках, распространяется на площадке форума, на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Владивосток–Москва, а также направляется представителям органов власти.

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