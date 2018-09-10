Спасти каретту: как люди помогают гигантским черепахам

Турецкая провинция Дальян известна своими черепашьими пляжами — эти места облюбовали гигантские морские черепахи каретта-каретта, которые вообще-то считаются исчезающими. Впрочем, Дальян также популярен и у туристов, и люди с главной местной достопримечательностью уживаются не всегда. Тогда на помощь пресмыкающимся приходят волонтеры. Как устроена их работа — в галерее портала iz.ru
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
Англичанку Джун Хеймофф чаще зовут Капитаном Джун. Ей 95 лет, и в 1980-е она была одной из первых, кто приехал сюда, чтобы спасать черепах. Этим она продолжает заниматься до сих пор
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
По иронии судьбы именно черепахи привлекают сюда большое количество туристов, от которых сами же и страдают
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
Один из главных источников угрозы для взрослых особей — моторы туристических лодок, которые нередко травмируют черепах
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
Для помощи пострадавшим от винтов на Черепашьем пляже был основан Центр помощи черепахам — на фото очередному пациенту смазывают поврежденный панцирь воском
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
В специализированном центре черепах лечат, а потом вновь отпускают в море
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
Взрослые особи также сильно страдают от обрывков рыболовных сетей и полиэтилена, который нередко едят, принимая за медуз. А чтобы защитить кладки яиц, волонтеры расставляют специальные знаки на местных пляжах
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
Большую часть оставленных черепахами яиц волонтеры собирают и переносят в более безлюдные части пляжа
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
Сложность заключается в том, что откладывают яйца эти черепахи только раз в несколько лет — при этом они выкапывают до сотни ямок, используя в итоге лишь одну из них
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
Детеныши черепах, вылупившись, ползут к морю, ориентируясь по луне. Поэтому в это время здесь запрещено разжигать костры или пользоваться ярким светом
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