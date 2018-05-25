Давай ласту

Первый в России центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень» действует в одном из приморских поселков уже около 10 лет. Его основали писательница Лора Белоиван и ее муж, ветеринар Павел Чопенко (на фото)
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Нередко одновременно здесь находятся по 4–6 животных
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Сами сотрудники центра говорят, что их основная цель — помочь истощенному или травмированному животному, чтобы затем вернуть его в море готовым к самостоятельной охоте
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Чаще всего помощь человека требуется детенышам ларги (пятнистого тюленя, обитающего в водах Приморья), разлученным с матерью, или тем, кто пострадал в прибрежной зоне из-за разлива нефти, нападения собак или контакта с человеком
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Ветеринар Павел Чопенко моет двухмесячного детеныша ларги (пятнистого тюленя), одного из постояльцев центра
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Основателям реабилитационного центра помогают несколько работающих здесь волонтеров. На фото: волонтер приюта Юлия Фадеева кормит двухмесячного детеныша тюленя ларгу в карантинной зоне реабилитационного центра
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
В центре просят всех местных жителей, обнаруживших на берегу тюленя, позвонить сотрудникам, которые готовы приехать за новым постояльцем в любую точку приморского побережья
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Один из главных источников угрозы для морских и пресноводных млекопитающих — рыболовные сети. Запутавшись в них, животные могут задохнуться или получить серьезные травмы
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Еще одна серьезная опасность — нефтяные или мазутные пятна. Испачкавшееся в них животное без человеческой помощи, скорее всего, погибнет от интоксикации
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Всем, кто сообщит о найденном тюлене, обещают рассказывать о его дальнейшей судьбе и даже пригласить посмотреть на его выпуск в море — после того как животное пройдет курс лечения и реабилитации
Выделить главное
вкл
выкл
В пятницу, 25 мая, на Байкале отмечают День нерпенка — экологический праздник, который придумали несколько лет назад для того, чтобы привлечь молодежь к защите ладожской нерпы и ее детенышей — бельков. Очень быстро эту дату стали отмечать во многих регионах России. Тем более что спасать тюленей (и далеко не только знаменитых байкальских нерп) добровольцам приходится по всей стране. Работа приморского центра по реабилитации пятнистого тюленя и его постояльцы — в галерее портала iz.ru
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.