Давай ласту

В пятницу, 25 мая, на Байкале отмечают День нерпенка — экологический праздник, который придумали несколько лет назад для того, чтобы привлечь молодежь к защите ладожской нерпы и ее детенышей — бельков. Очень быстро эту дату стали отмечать во многих регионах России. Тем более что спасать тюленей (и далеко не только знаменитых байкальских нерп) добровольцам приходится по всей стране. Работа приморского центра по реабилитации пятнистого тюленя и его постояльцы — в галерее портала iz.ru