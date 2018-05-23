Прикрылись панцирем

Один из самых устрашающих представителей отряда черепашьих — грифовая черепаха. Отличается солидными размерами: взрослые особи могут весить до 60 кг и вырастать до 1,5 метров в длину, — а еще удлиненным клювом и пилообразными гребнями на панцире. Обитают на юго-востоке США, в основном в бассейне реки Миссисипи
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Благодаря своей яркой расцветке, великолепная лесная черепаха пользуется популярностью в качестве домашнего питомца. В террариумах ее можно встретить по всему миру, а вот на воле — в Мексике, Гватемале, Гондурасе, Сальвадоре, Никарагуа и на Коста-Рике
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Восточная длинношеяя черепаха не отличается выдающимися размерами — взрослые особи достигают лишь 10-15 см в длину, — зато, как можно догадаться, считается обладательницей самой длинной шеи (пропорционально размерам) среди всех представителей этого семейства. Если ее панцирь будет скрыт под водой, такую черепаху поначалу легко принять за змею
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В пресноводных водоемах Австралии и Новой Гвинеи можно встретить необычную черепаху, которую официально называют двухкоготной, но чаще, из-за необычной формы клюва, — свиноносой. Они относятся к живым ископаемым — то есть представляют на нашей планете целую группу животных, вымерших тысячи лет назад
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Одним из самых красивых панцирей может похвастаться шишковатая горбатая черепаха, которая живет в пресных озерах американских штатов Алабама и Миссисипи. Впрочем, панцирь для нее играет далеко не только эстетическую роль. Эти черепахи, в отличие от большинства сородичей, не умеют втягивать голову, так что эти шипы не самого угрожающего вида — их единственная защита
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В отличие от всех остальных черепах, кожистые имеют мягкий панцирь. Они обитают в большинстве тропических морей: на многих курортах возможность поплавать с ними входит в число главных туристических аттракционов
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Еще одна носительница необычной формы панциря — редкая колючая черепаха. Встретить ее можно только в заболоченных районах тропических лесов Юго-Восточной Азии
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Желтопятнистая горбатая черепаха в природе встречается только в бассейне реки Миссисипи, а вот в террариумах встречается нередко. Кормить ее владельцам рекомендуют улитками — именно они составляют основу рациона этих черепах на воле
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Изящная краснобрюхая короткошейная черепаха обитает только в Австралии и Новой Гвинее. При этом к вывозу из Австралии эти животные запрещены
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На звание самой необычной черепахи претендует мата-мата — она отличается панцирем с острыми зазубренными краями и длинной кожистой шеей, скорее напоминающей крокодилью. При такой причудливой внешности, может похвастаться крайней непритязательностью в быту, поэтому нередко встречается в неволе. А вот чтобы посмотреть на нее в естественной среде, придется ехать в Южную Америку
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В среду, 23 мая, в мире отмечают Международный день черепах. Всего в мире сейчас существует больше 300 видов этих животных, при этом около 200 из них находятся под угрозой исчезновения. Основной причиной истребления стало их съедобное мясо и относительная беззащитность. Полагаться эти не очень быстрые и часто довольно миролюбивые пресмыкающиеся могут в основном на свой панцирь. Он же для многих служит и главным украшением. Самые красивые, пугающие и необычные черепахи из разных уголков земли — в галерее портала iz.ru
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