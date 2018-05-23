Прикрылись панцирем

В среду, 23 мая, в мире отмечают Международный день черепах. Всего в мире сейчас существует больше 300 видов этих животных, при этом около 200 из них находятся под угрозой исчезновения. Основной причиной истребления стало их съедобное мясо и относительная беззащитность. Полагаться эти не очень быстрые и часто довольно миролюбивые пресмыкающиеся могут в основном на свой панцирь. Он же для многих служит и главным украшением. Самые красивые, пугающие и необычные черепахи из разных уголков земли — в галерее портала iz.ru