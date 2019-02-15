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Кандидат в президенты Украины обвинил медреформу в росте смертности

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Фото: youtube.com
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Медицинская реформа увеличила смертность жителей Украины вдвое, несмотря на якобы показатели ее успешности. С таким заявлением выступил кандидат в президенты страны, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов Виталий Скоцик.

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По его словам, реформирование не справилось со своей задачей и началось вымирание украинцев, которое идет бешеными темпами. Также Скоцик назвал ситуацию преступлением против народа и заявил, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун должна понести за это ответственность, пишет «РИА Новости».

13 февраля пресс-служба министерства здравоохранения страны заявило, что украинское правительство разрешило Ульяне Супрун исполнять обязанности главы минздрава, несмотря на то что ранее суд отстранил ее от работы.

5 февраля Окружной административный суд Киева вынес решение об отстранении от работы Супрун после иска депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, который обвинил женщину в некомпетентности.

Правительство Украины намерено обжаловать вынесенное решение и, возможно, подать жалобу в Высший совет правосудия. На сайте кабмина заявляется о «беспрецедентном давлении», оказываемом с целью остановить реформу здравоохранения, которую проводит Супрун.

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