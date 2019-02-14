Прямой эфир
Сюжет:

В Госдуме ответили Климкину на слова о русских и марсианах

0
Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что даже у марсиан больше шансов приехать в качестве наблюдателей на президентские выборы, чем у россиян. Свою позицию Козенко прокомментировал «Известиям».

«Ну вот, за Климкиным уже и марсиане пришли наблюдать. Боюсь только, что даже если инопланетяне и войдут в миссию ОБСЕ, они вряд ли признают этот цирк легитимным», — сказал депутат, выразив надежду, что «главного украинского марсианина» инопланетяне заберут с собой.

Козенко уверен, что выборы на Украине не могут считаться легитимными, так как страной «управляют нелегитимные власти», а главными наблюдателями в ней станут «бандиты из АТО с оружием»

«По поводу участия российских наблюдателей могу сказать, что Украина — последняя, чье мнение будут спрашивать ее западные «партнеры», — добавил депутат.

Комедия предположений: как президентскую гонку на Украине возглавил шоумен
Пока кандидаты с востока Украины продолжают ссориться, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко борются за второй тур

Одиозное заявление Климкин сделал ранее 14 февраля, заявив, что «кто-то никак не успокоится в отношении наблюдателей на президентских выборах в Украине».

7 февраля Верховная рада законодательно запретила лицам, предложенным Россией, участвовать в наблюдательных миссиях на украинских выборах. В ответ Россия отказалась направлять людей и усомнилась в прозрачности голосования.

Однако в ОБСЕ заявили, что предложат Москве поучаствовать в наблюдении, а Киеву напомнили, что отказ россиянам в аккредитации станет нарушением стандартов организации.

Тогда в МИД РФ пообещали добиваться присутствия российских наблюдателей на украинских выборах, кандидатуры будут представлены в ближайшее время.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

В частности, на президентское кресло претендуют действующий президент Петр Порошенко, актер Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Юрий Бойко, и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

По данным соцопроса от 14 февраля, возглавляет гонку Зеленский с 26,9% избирателей, готовых проголосовать за него. За ним следуют Порошенко (17,7%) и Тимошенко (15,8%).  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Высокие рейтинги Зеленского объяснили его позитивом
Патрушев назвал единственный шанс для Порошенко победить на выборах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017