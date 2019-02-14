В Госдуме ответили Климкину на слова о русских и марсианах

Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что даже у марсиан больше шансов приехать в качестве наблюдателей на президентские выборы, чем у россиян. Свою позицию Козенко прокомментировал «Известиям».

«Ну вот, за Климкиным уже и марсиане пришли наблюдать. Боюсь только, что даже если инопланетяне и войдут в миссию ОБСЕ, они вряд ли признают этот цирк легитимным», — сказал депутат, выразив надежду, что «главного украинского марсианина» инопланетяне заберут с собой.

Козенко уверен, что выборы на Украине не могут считаться легитимными, так как страной «управляют нелегитимные власти», а главными наблюдателями в ней станут «бандиты из АТО с оружием»

«По поводу участия российских наблюдателей могу сказать, что Украина — последняя, чье мнение будут спрашивать ее западные «партнеры», — добавил депутат.

Одиозное заявление Климкин сделал ранее 14 февраля, заявив, что «кто-то никак не успокоится в отношении наблюдателей на президентских выборах в Украине».

7 февраля Верховная рада законодательно запретила лицам, предложенным Россией, участвовать в наблюдательных миссиях на украинских выборах. В ответ Россия отказалась направлять людей и усомнилась в прозрачности голосования.

Однако в ОБСЕ заявили, что предложат Москве поучаствовать в наблюдении, а Киеву напомнили, что отказ россиянам в аккредитации станет нарушением стандартов организации.

Тогда в МИД РФ пообещали добиваться присутствия российских наблюдателей на украинских выборах, кандидатуры будут представлены в ближайшее время.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

В частности, на президентское кресло претендуют действующий президент Петр Порошенко, актер Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Юрий Бойко, и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

По данным соцопроса от 14 февраля, возглавляет гонку Зеленский с 26,9% избирателей, готовых проголосовать за него. За ним следуют Порошенко (17,7%) и Тимошенко (15,8%).