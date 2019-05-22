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В Госдуме оценили слова Супрун о членстве России в Совбезе ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Поднимать вопросы о членстве России в Совете Безопасности ООН не входит в компетенцию и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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Так он прокомментировал призыв Супрун исключить РФ из Совбеза ООН, который прозвучал в Женеве во время ее выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Совбез ООН сформирован как орган балансировки интересов всех народов, подчеркнул депутат Новиков. Наличие в нем России со своими подходами, США со своими подходами, Китая с его видением прошлого и будущего этого мира — всё это позволяет двигаться вперед, несмотря на все сложности, которые возникают в межгосударственных отношениях, сказал депутат.

«Из заявлений госпожи Супрун следует, что она считает себя персоной, равной [Уинстону] Черчиллю (премьер-министр Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 годах. — Ред.). Но даже Черчилль, который вместе со Сталиным и Рузвельтом стоял у истоков создания ООН, ни секунды не сомневался в том, что наша страна должна входить в Совбез ООН», — заключил парламентарий.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Супрун националистом, русофобом и провокатором.

В начале февраля Ульяну Супрун отстранили от работы главой минздрава Украины. Ей запретили исполнять обязанности после иска депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности. Однако спустя неделю суд отменил это решение.

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