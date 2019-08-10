Авакову предложили новую должность
Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову предложили новую должность. Об этом 9 августа сообщило издание «Апостроф».
По имеющейся информации, министру предлагали занять кресло вице-премьер-министра с сохранением контроля над силовыми структурами. Однако Аваков в ответ на это предложение попросил поставить на пост главы МВД «своего» человека.
Как отмечает издание, из-за отсутствия договоренностей ситуация зашла в тупик.
21 июня сообщалось, что Зеленский не стал увольнять Авакова с занимаемого поста. По словам президента Украины Владимира Зеленского, этим должна заниматься Верховная рада по поручению премьер-министра страны.