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Зеленский уволил главу Николаевской области

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Фото: twitter.com
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил исполняющего обязанности губернатора Николаевской области Вячеслава Боня. Указ главы государства опубликован на сайте президента Украины в понедельник, 19 августа.

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Бонь был назначен на должность два месяца назад.

«Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации», — говорится в тексте документа.

Во время визита в Николаевскую область Зеленский предложил и.о. губернатора региона написать заявление об увольнении из-за ситуации с ремонтом аэропорта в Николаеве.

Ранее в августе Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях. 7 августа украинский лидер освободил Андрея Богдана от должности руководителя офиса главы государства.

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