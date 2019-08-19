Зеленский уволил главу Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил исполняющего обязанности губернатора Николаевской области Вячеслава Боня. Указ главы государства опубликован на сайте президента Украины в понедельник, 19 августа.

Бонь был назначен на должность два месяца назад.

«Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации», — говорится в тексте документа.

Во время визита в Николаевскую область Зеленский предложил и.о. губернатора региона написать заявление об увольнении из-за ситуации с ремонтом аэропорта в Николаеве.

Ранее в августе Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях. 7 августа украинский лидер освободил Андрея Богдана от должности руководителя офиса главы государства.