Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.

«Пожалуйста, смените глав Службы безопасности Украины в трех областях: Ровенская, Волынская и Житомирская», — цитирует главу государства «Интерфакс-Украина».

Также Зеленский поручил главе национальной полиции страны Сергею Князеву уволить руководителей районных отделов ведомства в Володимерецком, Дубровицком, Заричненском, Рокитновском, и Сарненском районах Ровенской области, в Овручском и Олевском районах Житомирской области, в Любашевском и Ратновском районах Волынской области, передает RT.

7 августа стало известно, что украинский лидер освободил Андрея Богдана от должности руководителя офиса главы государства.