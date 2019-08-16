Камни решают всё: Зеленский разогнал силовиков трех областей

Президент Украины Владимир Зеленский устроил разнос силовикам Ровенской, Волынской и Житомирской областей. Глава государства уволил трех руководителей областных управлений СБУ, девять руководителей райотделов полиции. Причина — незаконная добыча янтаря в регионе. Де-факто северо-запад Украины давно превратился в самостоятельную «Янтарную республику» со своей экономикой, системой управления, силовым аппаратом. По разным подсчетам объем черного рынка янтаря составляет $500 млн в год. «Известия» разбирались в том, что изменят кадровые чистки украинского президента.

Мимо миллиардов

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Житомирскую область 12 августа. Рабочее совещание он провел не в областном центре, а в городе Олевск, который считается неофициальной столицей добычи янтаря на Украине. Главе государства представили доклад о контрабанде самоцветов, но он сообщение не дослушал. «Вы говорите мне сейчас о мелочах, какие-то штрафы, какая-то группа работает. Мы говорим о глобальной проблеме. И хотим решить эту проблему. А вы сейчас мне совсем не помогаете», — упрекнул он докладчика, заместителя прокурора области Олега Мостиховского.

Глава государства объявил, что местные чиновники и силовики либо являются участниками коррупционных схем, либо «не полезны государству», поскольку за время своей работы не смогли прикрыть эти схемы. Зеленский дал указание уволить глав региональных СБУ Житомирской, Ровенской и Волынской областей. Кроме того, своих должностей лишились начальники полиции в Олевском и Овручском районах Житомирской области; Рокитновском, Дубровицком, Владимирецком, Заречненском и Сарненском районах Ровенской области; Ратновском и Любешовском районах Волынской области. Под горячую руку президента попали также начальник житомирской полиции и руководитель житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

янтарь Рабочая поездка президента Украины в Житомирскую область Фото: Пресс-служба президента Украины/president.gov.ua

Замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук, в свою очередь, отметил, что в трех областях «правоохранительные органы работали заодно с бандитами». «Морды, Пираты (прозвища криминальных авторитетов, которые, по данным СМИ, контролируют нелегальную добычу янтаря. — Прим. ред.) — они же хорошо известны, можно в интернет зайти и почитать. А мы можем притворяться, что не замечаем этого, не знаем, с кем они связаны», — сказал Гончарук. По его словам, Украина могла бы зарабатывать на добыче полезных ископаемых миллиарды, но сейчас деньги идут мимо бюджета. «Варварскими методами, помпами вынимаем из земли 20% камня, 80 остается. После этого всё гоним на биржу, где оседает 70% прибыли. В итоге имеем меньше 30% прибыли менее чем от 20% камня», — добавил Гончарук.

«Янтарная народная республика»

Нелегальная добыча янтаря ведется на северо-западе Украины. Больше всего таких промыслов в Ровенской, Житомирской и Волынской областях. По разным оценкам на Украине нелегально добывают до 300 т янтаря в год. Объем теневого рынка — $500 млн. Большая часть полезных ископаемых уходит в Польшу, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Средний заработок рядового старателя — 5 – 6 тыс. гривен (12 – 15 тыс. рублей) в месяц.

Нелегальная добыча янтаря ведется варварскими методами. Картели старателей вырубают и жгут лес, роют экскаватором канал от ближайшей реки, а потом включают мотопомпы. Водой вымывают ямы глубиной до 10 м. Янтарь выносится струей на поверхность, из жижи добытчики вылавливают его сачками. Через некоторое время лес превращается в болото. Вода из прорытых каналов затапливает всё вокруг, верхний плодородный слой почвы полностью смывается, остаются лишь глина и песок, новый лес уже не растет. Для восстановления экосистемы необходима рекультивация, но этим, понятно, никто не занимается.

янтарь Незаконная добыча янтаря на границе Ровенской и Волынской областей Фото: facebook.com/@automaidan

Масштабы экологического бедствия можно оценить по многочисленным видео. Например, госпогранслужба Украины опубликовала съемку с воздуха. На ней видно, что артели трудятся на площади в десятки футбольных полей, в работах заняты сотни человек. Общее впечатление от ролика жуткое: люди похожи на насекомых, копошащихся в мертвой земле.

На базе промысла сформировались свои властные структуры. У каждого крупного прииска — отдельный криминальный батальон. Чужаков к месту добычи янтаря не допускают. «Блокпост. Ровенская область. Дорога перекрыта шлагбаумом. Избушка с застекленными окнами. Люди в камуфляже. Государственный флаг. Блокпост Нацгвардии? Лесников? Полиции? Нет. Это стационарный блокпост клесовских старателей по дороге на урочище Рожки, так называемое болото. Они довольны собой. Они понимают, что здесь они непобедимы. Они фотографируют журналистов, подходя вплотную. Они не считают, что нарушают закон, а ежели и нарушают, то считают, что имеют на это право. Всё. Контроль потерян окончательно», — писала журналистка телеканала «Интер» Инна Билецкая.

янтарь Добыча янтаря Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Понятно, что промысел такого масштаба не может существовать без серьезной «крыши» на высоком уровне. Одним из самых громких в этом смысле стало уголовное дело против депутата Верховной рады Борислава Розенблата. В 2017 году его обвинили в получении взятки в размере $200 тыс. за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря. Впрочем, народный избранник в этом деле — фигура второстепенная. По данным СМИ, основные денежные потоки поступали руководству полиции, к людям Яценюка, Авакова и Порошенко.

По стопам Порошенко

Кадровые решения Владимира Зеленского стали крупным информационным поводом, но их последствия оценить пока сложно. Да, меняется руководство СБУ в регионах, но вряд ли что-то кардинально поменяется на земле. Выводу промысла из тени могла бы поспособствовать реанимация госпредприятия «Укрянтарь». По закону только оно имеет право добывать и обрабатывать солнечный камень. Компания уже несколько лет находится на грани банкротства, так как чиновники не выделяют ей новых месторождений. Сейчас «Укрянтарь» добывает всего около 3 т в год.

Для урегулирования добычи полезных ископаемых необходим также специальный закон, который дал бы четкие и понятные правила. Верховная рада предыдущего созыва провалила принятие такого документа. Но нет никаких данных и о том, что вопрос поднимет новый парламент.

янтарь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Пока Владимир Зеленский почти полностью копирует своего предшественника Петра Порошенко. Тот озаботился добычей янтаря в 2015 году. «Две недели даю силовикам для ликвидации крышевания. 90% янтаря в Украине добывается нелегально под крышеванием правоохранительных органов. Подъеду без охраны на одну из трех западных областей и покажу, каким образом и кто крышует беззаконие!» — грозил Порошенко. В результате произошло перераспределение денежных потоков, сменились покровители, но суть бизнеса не поменялась.