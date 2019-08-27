Болтон заявил о планах Трампа встретиться с Зеленским в Польше

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава государства и его украинский коллега Владимир Зеленский могут встретиться в конце августа – начале сентября в Польше, куда американский лидер приедет для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны (1 сентября). Об этом во вторник, 27 августа, пишет Reuters.

Болтон не уточнил, в какую именно дату могут встретиться два президента. Отмечается, что помощник американского лидера на данный момент находится в Киеве, куда приехал, чтобы обсудить с командой Зеленского приоритеты ее политики. Он отметил, что в интересах США — видеть успешную Украину.

Ранее во вторник о планах Трампа встретиться с Зеленским в Польше говорил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. «Обоих президентов ожидают на торжествах в Варшаве, поэтому, возможно, они смогут встретиться именно там. И побеседовать», — сказал он.

Тем не менее Волкер уточнил, что США и Украина по-прежнему работают над согласованием даты визита Зеленского в Вашингтон.

В августе украинский МИД сообщил о подготовке к возможной встрече Зеленского с Трампом в Польше в рамках церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Что касается полноценных переговоров глав государств, то они, как отметил 15 августа поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, состоятся через месяц или два в Вашингтоне.