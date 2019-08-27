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Волкер заявил о возможной встрече Зеленского и Трампа в Польше

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Фото: TASS/Zuma
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Украинский и американский президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в польской столице Варшаве в конце августа – начале сентября, сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» в понедельник, 26 августа.

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«Обоих президентов ожидают на торжествах в Варшаве, поэтому, возможно, они смогут встретиться именно там. И побеседовать», — сказал Волкер.

Тем не менее он уточнил, что США и Украина по-прежнему работают над согласованием даты визита Зеленского в Вашингтон.

Ранее в августе украинский МИД сообщил о подготовке к возможной встрече Зеленского с Трампом в Польше в рамках церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Что касается полноценных переговоров глав государств, то они, как отметил 15 августа поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, состоятся через месяц или два в Вашингтоне.

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