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Волкер не нашел угроз свободе слова на Украине

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Фото: TASS/Zuma
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил об отсутствии угроз свободе слова на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Прямой» в понедельник, 26 августа.

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По его словам, свобода слова в этой стране находится «в прекрасной форме».

«Украинцы сейчас имеют возможность свободно выражать свои убеждения, и выборы доказали это», — цитирует Волкера телеканал RT.

Политик также призвал украинские средства массовой информации работать для «построения будущего» страны и не становиться «инструментом мести», поскольку это, по его словам, «разделит и отбросит Украину назад».

Волкер также призвал рассмотреть возможность ограничить «влияние одного человека» на большую долю медиарынка.

17 июля сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при главе государства.

Предполагается, что орган будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, а также проявления цензуры. Среди приоритетов совета также защита права журналистов на профессию.

В июне генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес на конференции ОБСЕ заявил, что Украина находится на первом месте по показателям запугивания и дискриминации в отношении сотрудников СМИ.

Так, 16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома на Дегтяревской улице был застрелен оппозиционный журналист Олесь Бузина. Он получил четыре огнестрельных ранения, одна пуля попала ему в голову.

Кроме того, 15 мая 2018 года главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали в Киеве по подозрению в государственной измене. В тот же день прошли обыски в офисе портала и у некоторых сотрудников агентства. 17 мая суд Херсона арестовал журналиста на два месяца, позже арест неоднократно продлевался. Вышинскому грозит до 15 лет тюрьмы.

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