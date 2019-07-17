На Украине создадут совет по вопросам свободы слова

Офис президента Украины Владимира Зеленского инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при главе государства. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

«Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу совета. Он будет собираться регулярно», — заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В совет войдут по одному представителю от центральных СМИ, уточняет RT.

Предполагается, что орган будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, а также проявления цензуры. Среди приоритетов совета также защита права журналистов на профессию.

15 июля украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет не уполномоченных государством переговорщиков с Россией.