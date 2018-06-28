Украина названа лидером ЕС по запугиванию журналистов

Украина находится на первом месте по показателям запугивания и дискриминации в отношении журналистов. Об этом заявил генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес на конференции ОБСЕ, проходящей в Киеве.

По данным организации, на Украине совершается 14% всех нарушений в отношении журналистов, в то время как средний показатель по странам Европы составляет 4%.

Украина входит в четверку европейских стран, где регулярно арестовывают журналистов, и в десятку, где происходят убийства журналистов. Так, с 2015 года в Европе было убито 23 журналиста, двое из них погибли на Украине — Олесь Бузина и Павел Шеремет. Гутьеррес подчеркнул, что у следствия отсутствуют подозреваемые в убийстве последнего.

«Сейчас мы знаем о четырех журналистах в Украине, которые были заключены в тюрьму: Станислав Асеев в Донбассе, Дмитрий Василец и Евгений Тимонин, которых осудили на девять лет, и журналист Кирилл Вышинский», — цитирует Гутьерреса «РИА Новости».

Также глава организации прокомментировал инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко.

«До сих пор власти Украины не объяснили, зачем это («убийство» Бабченко. — Ред.) было нужно. Всё это по-прежнему непонятно. Ясно одно: Украина серьезно пошатнула доверие к себе», — подытожил он, назвав инцидент «манипуляцией общественным мнением» и неуважением ко всем погибшим журналистам.

29 мая украинские СМИ сообщили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, совершенном на пороге его квартиры в Киеве. Это подтвердили и государственные лица страны. Однако 30 мая стало известно, что информация об убийстве журналиста оказалась частью спецоперации, целью которой было предотвратить покушение.

Главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене. В тот же день прошли обыски в офисе портала и у некоторых сотрудников агентства. 17 мая суд Херсона арестовал журналиста на два месяца.