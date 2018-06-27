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Гройсман не стал комментировать возможность обмена Сенцова на Вышинского

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Фото: TASS/Zuma/Maxym Marusenko
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уклонился от ответа на вопрос о проведении переговоров о возможности обмена между Москвой и Киевом главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в госизмене, и отбывающего наказание в России за подготовку терактов режиссера Олега Сенцова.

Глава правительства свел вопрос журналиста к необходимости добиться освобождения всех арестованных в России граждан Украины. «Сложно говорить о переговорах, надо говорить о демократических требованиях относительно освобождения украинских граждан», — заключил Гройсман. Его цитирует «РИА Новости».

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Сенцов был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом на 20 лет в 2015 году за подготовку терактов в Крыму. Он отбывает наказание в ИК-1 Якутска. В мае украинец объявил голодовку.

15 мая сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителя портала «РИА Новости Украина» по обвинению в госизмене. Херсонский суд арестовал его на два месяца без возможности внесения залога.

23 июня вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Киев готов обменять 23 осужденных в стране россиян на всех украинцев, отбывающих наказание в России. Вместе с тем член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отметил, что власти Украины заранее готовили предложения по обмену и специально арестовывали для этого граждан РФ.

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