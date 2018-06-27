Омбудсмен ЯНАО рассказал о прекрасном самочувствии Сенцова

Осужденный за организацию терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов чувствует себя прекрасно, жалоб с его стороны нет, заявил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, который посетил заключенного в колонии 27 июня.

«Чувствует себя прекрасно, выглядит на пять баллов. Я ему сказал: как будто ты не голодал сегодня. На удивление выглядит хорошо, контактен, разговаривает спокойно. Жалоб никаких нет», — приводит слова омбудсмена «РИА Новости».

Сак добавил, что врач во время его встречи с Сенцовым не присутствовал, так как заключенный заявил, что у него «всё прекрасно».

Сенцов объявил голодовку 14 мая с требованием «отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ». Спустя две недели он согласился на «поддерживающую терапию» и теперь его состояние контролируют врачи. По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, заключенный два раза в день получает дополнительное питание через капельницу со всеми необходимыми витаминами.

Северо-Кавказский окружной военный суд в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества, действовавшего в Крыму. Участники группировки совершили два теракта в Симферополе весной 2014 года: поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, террористы готовились взорвать памятник Ленину. Сам осужденный считает себя невиновным.