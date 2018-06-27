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Украинский военный заявил о передаче Сенцову взрывчатки

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Неизвестный мужчина в украинской военной форме в ходе конференции ОБСЕ в Киеве заявил, что лично перевозил взрывчатку для ее последующей передачи Олегу Сенцову с целью совершения им теракта в Крыму.

По словам мужчины, в 2014 году он ввез на территорию полуострова некий предмет, из-за которого впоследствии осудили Сенцова. 

«Один из тех предметов перевозил я лично — на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма», — цитирует его слова агентство «РИА Новости».

Мужчина объяснил свое признание желанием помочь украинским спецслужбам найти людей, сдавших Сенцова российским правоохранителям. Также военный заявил, что Сенцов обладает некоторой информацией, из-за которой он «не выгоден» киевской власти.

Украинский режиссер Олег Сенцов отбывает 20-летний срок заключения за подготовку терактов в Крыму в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком округе. 

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