Прямой эфир

В Кремле рассказали о письме Ягланда с просьбой о помиловании Сенцова

0
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании письма генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации», — сказал журналистам Песков.

Представитель Кремля предположил, что письмо Ягланда направлено по дипломатическим каналам и отметил, что пока не видел его. Песков напомнил, что процедура помилования четко прописана в российском законодательстве.

Ранее Сенцов, объявивший голодовку 14 мая, отказался ее прекращать по просьбе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, заключенный два раза в день получает дополнительное питание через капельницу со всеми необходимыми витаминами.

Сенцов отбывает 20-летний срок заключения в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком округе. 25 августа 2015 года приговор в отношении него за подготовку терактов в Крыму вынес Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сестра украинского режиссера Сенцова рассказала о его состоянии
Киев допустил обмен Вышинского на Сенцова
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017