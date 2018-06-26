В Кремле рассказали о письме Ягланда с просьбой о помиловании Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании письма генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации», — сказал журналистам Песков.

Представитель Кремля предположил, что письмо Ягланда направлено по дипломатическим каналам и отметил, что пока не видел его. Песков напомнил, что процедура помилования четко прописана в российском законодательстве.

Ранее Сенцов, объявивший голодовку 14 мая, отказался ее прекращать по просьбе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, заключенный два раза в день получает дополнительное питание через капельницу со всеми необходимыми витаминами.

Сенцов отбывает 20-летний срок заключения в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком округе. 25 августа 2015 года приговор в отношении него за подготовку терактов в Крыму вынес Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.