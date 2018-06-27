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В Кремле прокомментировали новые обстоятельства в деле Сенцова

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые обстоятельства в деле украинского режиссера Олега Сенцова.

На конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 26 июня неизвестный мужчина в украинской военной форме заявил, что лично перевозил взрывчатку для ее последующей передачи Сенцову.

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Журналисты уточнили, повлияет ли сделанное заявление на обмен или помилование Сенцова.

«Я не могу вам сказать. Есть определенная процедура помилования. Сенцов осужден по достаточно тяжкой статье. Эти нюансы — не вопрос Кремля», — ответил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал о сложностях обмена Сенцова, которые обусловлены как раз тем, что украинец осужден российским судом по тяжкой статье.

Олег Сенцов — украинский режиссер, который в 2015 году был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом к 20 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму. Сенцов считает себя невиновным.

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