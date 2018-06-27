В Кремле прокомментировали новые обстоятельства в деле Сенцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые обстоятельства в деле украинского режиссера Олега Сенцова.

На конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 26 июня неизвестный мужчина в украинской военной форме заявил, что лично перевозил взрывчатку для ее последующей передачи Сенцову.

Журналисты уточнили, повлияет ли сделанное заявление на обмен или помилование Сенцова.

«Я не могу вам сказать. Есть определенная процедура помилования. Сенцов осужден по достаточно тяжкой статье. Эти нюансы — не вопрос Кремля», — ответил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал о сложностях обмена Сенцова, которые обусловлены как раз тем, что украинец осужден российским судом по тяжкой статье.

Олег Сенцов — украинский режиссер, который в 2015 году был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом к 20 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму. Сенцов считает себя невиновным.