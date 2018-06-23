В Совете Федерации ответили Киеву на идею обменять осужденных

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков дал комментарий заявления вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко по поводу обмена заключенных россиян.

В субботу, 23 июня, Геращенко написала в соцсети Facebook, что Киев готов обменять 23 россиян, осужденных на Украине, на всех украинцев, отбывающих сроки лишения свободы в РФ.

Цеков в беседе с RT назвал аморальным действия украинской стороны.

«Дело в том, что все предложения по обмену готовились заранее. Условно говоря, они специально арестовывали россиян, которые каким-то образом оказывались на Украине зачастую по своим личным вопросам», — заявил он.

Сенатор добавил, что не отрицает идею обменов, но в данном случае имеет в виду обмены без подготовки.

В подтверждение своих слов Цеков привел в пример задержание и арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, передает «Газета.ру».

«Всё стало понятно после задержания Вышинского. Как только его арестовали, то сразу заговорили, что поймали его для обмена. И тут же началась истерия вокруг режиссера Олега Сенцова», — резюмировал он.

10 июня первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что обвинения против руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского необходимы Киеву для создания «обменного фонда» с целью освобождения отбывающих наказание в России граждан Украины.

9 июня президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в ходе телефонного разговора договорились, что украинских заключенных в России и россиян на Украине посетят омбудсмены обеих стран. У каждой стороны в списках для посещений по 34 человека.