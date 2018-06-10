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В Совфеде объяснили необходимость дела Вышинского Украине

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Фото: REUTERS
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Обвинения против руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского необходимы Киеву для создания «обменного фонда» с целью освобождения отбывающих наказание в России граждан Украины. Такое мнение в воскресенье, 10 июня, выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Думаю, Украина предпринимает подобные шаги, чтобы создать некий «обменный фонд» из-за отбывающих наказание в России после решений суда украинцев, в том числе кинорежиссера Олега Сенцова», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению Джабарова, обвинения в адрес Вышинского сфабрикованы.

Подобные вопросы (обмена. — Ред.) прорабатываются на уровне лидеров государств и ведомств, подчеркнул Джабаров. Он уточнил, что гласного обсуждения в таких случаях лучше избегать.

В субботу президент России Владимир Путин обсудил по телефону с украинским лидером Петром Порошенко ряд вопросов, среди которых было задержание Кирилла Вышинского.

15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве. В этот же день силовики задержали главу портала Кирилла Вышинского, а спустя два дня ему предъявили обвинение в госизмене. Журналиста арестовали на два месяца.

Российские власти осудили действия украинских силовиков, назвав их возмутительными и вопиющими. 8 июня адвокат Вышинского сообщил об ухудшении его здоровья.

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