Супруга Вышинского прокомментировала его ограбление квартиры в Киеве

Супруга руководителя портала «РИА Новости Украина», арестованного на Украине по подозрению в госизмене, прокомментировала ограбление его квартиры в Киеве. По ее словам, после нападения в доме всё было «вывернуто наизнанку», а также выдернуты все полки и сломаны тумбочки. Однако дверь была заперта, сообщает «РИА Новости».

«Я не думаю, что это был обыск, потому что обыск уже состоялся, все места посмотрели, и тогда всё прошло достаточно аккуратно», — пояснила Ирина Вышинская.

Она предположила, что к ограблению могут быть причастны обычные воры, которые воспользовались отсутствием хозяев в доме, или «националисты, которые любят везде гадить». Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал случившееся мародерством.

Ограбление квартиры Вышинского в Киеве произошло 3 июня. В ближайшее время полиции предстоит установить сумму причиненного ущерба.

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в киевский офис издания утром 15 мая. Спецслужбы раскрыли «сеть медиаструктур», которые РФ якобы использовала «для ведения гибридной войны» против Киева. В тот же день силовики задержали Кирилла Вышинского возле подъезда его дома в Киеве. 17 мая его доставили в Херсон, после чего он был арестован на два месяца. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение, однако суд отклонил апелляцию.

1 июня Вышинский отказался от гражданства Украины и попросил президента России Владимира Путина о защите.