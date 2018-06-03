Прямой эфир

Супруга Вышинского прокомментировала его ограбление квартиры в Киеве

0
Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супруга руководителя портала «РИА Новости Украина», арестованного на Украине по подозрению в госизмене, прокомментировала ограбление его квартиры в Киеве. По ее словам, после нападения в доме всё было «вывернуто наизнанку», а также выдернуты все полки и сломаны тумбочки. Однако дверь была заперта, сообщает «РИА Новости».

Свободу слову
Европарламентарии обратятся к украинским властям из-за задержания российского журналиста

«Я не думаю, что это был обыск, потому что обыск уже состоялся, все места посмотрели, и тогда всё прошло достаточно аккуратно», — пояснила Ирина Вышинская.

Она предположила, что к ограблению могут быть причастны обычные воры, которые воспользовались отсутствием хозяев в доме, или «националисты, которые любят везде гадить». Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал случившееся мародерством.

Ограбление квартиры Вышинского в Киеве произошло 3 июня. В ближайшее время полиции предстоит установить сумму причиненного ущерба.

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в киевский офис издания утром 15 мая. Спецслужбы раскрыли «сеть медиаструктур», которые РФ якобы использовала «для ведения гибридной войны» против Киева. В тот же день силовики задержали Кирилла Вышинского возле подъезда его дома в Киеве. 17 мая его доставили в Херсон, после чего он был арестован на два месяца. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение, однако суд отклонил апелляцию.

1 июня Вышинский отказался от гражданства Украины и попросил президента России Владимира Путина о защите.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине прокомментировали ходатайство Вышинского о выходе из гражданства
Украинский омбудсмен проверит условия содержания Вышинского в СИЗО

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017