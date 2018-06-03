Дмитрий Киселев назвал ограбление квартиры Вышинского мародерством

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал ограбление квартиры арестованного на Украине руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского типичным мародерством.

«Это типичное бесстыдное мародерство, иначе это не назовешь», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее 3 июня адвокат Вышинского сообщил, что квартиру журналиста в Киеве обокрали.

15 мая Вышинского задержали у подъезда его дома в Киеве. Его обвиняют в госизмене. 17 мая суд Херсона, куда доставили журналиста, постановил заключить его под стражу на два месяца. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение, однако суд отклонил апелляцию. Вышинскому грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.