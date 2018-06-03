Квартиру арестованного журналиста Вышинского обокрали в Киеве

Квартиру арестованного на Украине руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в Киеве обокрали, на месте работает полиция, сообщил 3 июня его адвокат Андрей Доманский.

«Квартиру обокрали, сейчас (ущерб) фиксирует полиция», — сообщил юрист.

15 мая Вышинского задержали у подъезда его дома в Киеве. Его обвиняют в госизмене. 17 мая суд Херсона, куда доставили журналиста, постановил заключить его под стражу на два месяца. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение, однако суд отклонил апелляцию. Вышинскому грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.