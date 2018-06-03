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Россия потребовала от Украины снять все обвинения с Вышинского

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Россия потребовала от Киева снять все обвинения с главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и немедленно освободить журналиста, говорится заявлении российского МИДа.

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Там также отметили, что недавняя попытка Службы безопасности Украины (СБУ) завербовать сотрудницу агентства «РИА Новости» Ирину Высокович является очередным подтверждением отсутствия свободы мнения в этой стране.

«Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом», — говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

15 мая Вышинского задержали у подъезда его дома в Киеве. Мужчину обвиняют в госизмене. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» и квартирах некоторых сотрудников агентства прошли обыски. 17 мая суд Херсона постановил заключить журналиста под стражу на два месяца. Сторона защиты опротестовала данное решение, однако суд отклонил апелляцию. Вышинскому грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

2 июня стало известно, что СБУ хотела завербовать корреспондента «РИА Новости» Ирину Высокович, которая имеет украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве. Женщина находилась в Херсоне, где освещала судебный процесс по делу Вышинского.

Планы украинских спецслужб по вербовке Высокович провалилась. Как только женщина вернулась в Литву, она предала гласности подробности этой акции, которая произошла в Херсоне.

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