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СБУ заявила об обнаружении у Вышинского $200 тыс. и пистолета

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о вскрытии банковской ячейки руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. 

В сообщении на сайте ведомства утверждается, что в сейфе якобы лежал «предмет, похожий на "Браунинг 1906", $200 тыс. и трудовой договор между Вышинским и МИА "Россия сегодня" о руководстве представительством на территории Украины».

В пресс-службе агентства сочли странным, что у задержанного не нашли танк.

15 мая Вышинскогo задержали у подъезда его дома в Киеве. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» и квартирах некоторых сотрудников агентства были проведены обыски.

17 мая суд в Херсоне, куда доставили журналиста, арестовал его на два месяца по обвинению в госизмене. Главе информагентства грозит до 15 лет лишения свободы.

1 июня журналист сообщил об отказе от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина. Путин в свою очередь выразил надежду, что освобождения Вышинского удастся добиться в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

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