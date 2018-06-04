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Адвокат Сущенко допустил обмен украинца на журналиста Вышинского

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Адвокат Марк Фейгин, защищающий осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко, допустил его обмен на арестованного на Украине главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом Фейгин заявил 4 июня после вынесения приговора своему подзащитному в Мосгорсуде.

«У руководства России есть интерес в возвращении Вышинского, у руководства Украины — в возвращении Сущенко. Я думаю, спустя некоторое время это произойдет», —  приводит ТАСС слова адвоката.

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Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. В ФСБ считают украинца кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины. Его задержали при проведении шпионской акции.

По данным службы, мужчина целенаправленно собирал сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии, составляющие государственную тайну. Свою вину Сущенко не признал. Защита планирует обжаловать приговор 5 июня.

Между тем 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на два месяца по обвинению в госизмене. Главе информагентства грозит до 15 лет лишения свободы. Вышинский является не только гражданином Украины, но и России, гражданство которой он получил в 2015 году.

1 июня журналист заявил об отказе от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

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