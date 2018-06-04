Украинца Сущенко приговорили к 12 годам колонии за шпионаж

Гражданина Украины Романа Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. Соответствующее решение принял Мосгорсуд в понедельник, 4 июня.

Защита украинца может обжаловать приговор в течение десяти дней, сообщает корреспондент iz.ru из зала суда.

«Мы считаем его невиновным, он себя виновным не признавал. История касается двух людей и их взаимоотношений. Роман имел неосторожность попасться на провокацию со стороны спецслужб, которые сотрудничали с его приятелем», — заявил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

Он подчеркнул, что Сущенко занимался исключительно журналисткой деятельностью. Фейгин также не исключил, что украинца обменяют руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого киевские власти обвиняют в госизмене. Защита планирует подать жалобу на приговор Сущенко во вторник, 5 июля.

Гражданина Украины Романа Сущенко задержали в Москве в октябре 2016 года. Ему предъявили обвинения по статье «Шпионаж».

По данным ФСБ, Сущенко — кадровый сотрудник управления разведки минобороны Украины. Мужчина целенаправленно собирал информацию о Вооруженных силах России и Росгвардии, которая представляет собой гостайну.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку было маркировано грифом «совершенно секретно». Гособвинение просило приговорить украинца к 14 годам лишения свободы.