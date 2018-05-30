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Глава КГБ Белоруссии подтвердил приговор украинскому журналисту-шпиону

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Фото: соцсети
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Корреспондента Павла Шаройко, работавшего в Белоруссии на украинском радио, приговорили к восьми годам лишения свободы за шпионаж, сообщил председатель КГБ республики Валерий Вакульчик.

«Да, восемь лет. Этот суд состоялся еще в феврале. Его вина доказана, есть исчерпывающие доказательства», — приводит слова Вакульчика ТАСС.

Посол Украины в Минске Игорь Кизим 23 мая сообщил, что Шаройко получил более восьми лет лишения свободы. Украинского журналиста арестовали в белорусской столице 25 октября 2017 года по подозрению в шпионаже и создании агентурной сети в интересах Украины.

Минобороны страны отрицало причастность Шаройко к шпионажу на территории Белоруссии. Однако журналист признался, что является кадровым разведчиком.

Ранее глава КГБ Белоруссии сообщал, что на территории республики в 2017 году удалось пресечь деятельность 11 агентов и сотрудников иностранных спецслужб.

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