В Минске огласили приговор украинскому журналисту Шаройко

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Белоруссии огласила приговор украинскому журналисту Павлу Шаройко, обвиняемому в шпионаже.

«Более восьми лет лишения свободы», — заявил посол Украины Игорь Кизим, отвечая на вопрос агентства «Sputnik Беларусь» о сроках наказания.

Шаройко был арестован в Минске 25 октября по подозрению в шпионаже и создании агентурной сети в интересах Украины. Минобороны страны отрицало причастность Шаройко к шпионажу на территории Белоруссии. Однако сам он признался на следствии, что является кадровым разведчиком.