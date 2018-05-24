Прямой эфир

В Минске огласили приговор украинскому журналисту Шаройко

0
Фото: РИА Новости/Андрей Старостин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Белоруссии огласила приговор украинскому журналисту Павлу Шаройко, обвиняемому в шпионаже.

«Более восьми лет лишения свободы», — заявил посол Украины Игорь Кизим, отвечая на вопрос агентства «Sputnik Беларусь» о сроках наказания.

Шаройко был арестован в Минске 25 октября по подозрению в шпионаже и создании агентурной сети в интересах Украины. Минобороны страны отрицало причастность Шаройко к шпионажу на территории Белоруссии. Однако сам он признался на следствии, что является кадровым разведчиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский журналист Шаройко извинился за шпионаж в Белоруссии
Минобороны Украины опровергло причастность Шаройко к шпионажу в Белоруссии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017