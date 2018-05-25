Французских разведчиков обвинили в шпионаже в пользу Китая

Четырем сотрудникам главного управления внешней безопасности министерства обороны Франции предъявлены обвинения в шпионаже в пользу китайских властей.

По версии обвинения, обвиняемые передавали Пекину сведения о работе службы внешней разведки. Как пишет «Газета.ру», они были задержаны в декабре 2017 года. 22 декабря двум сотрудникам и супруге одного из них были предъявлены обвинения.

9 мая министерство юстиции США заявило, что бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джерри Чунь Шин Ли обвинили в сборе секретной информации для Китая.