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Французских разведчиков обвинили в шпионаже в пользу Китая

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Четырем сотрудникам главного управления внешней безопасности министерства обороны Франции предъявлены обвинения в шпионаже в пользу китайских властей.

По версии обвинения, обвиняемые передавали Пекину сведения о работе службы внешней разведки. Как пишет «Газета.ру», они были задержаны в декабре 2017 года. 22 декабря двум сотрудникам и супруге одного из них были предъявлены обвинения.

9 мая министерство юстиции США заявило, что бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джерри Чунь Шин Ли обвинили в сборе секретной информации для Китая.

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