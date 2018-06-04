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В Киеве возбудили уголовное дело после ограбления квартиры Вышинского

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Фото: РИА Новости
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Полиция Киева возбудила уголовное дело после ограбления квартиры арестованного главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

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Ограбление произошло 3 июня. Полиция пока не установила сумму причиненного ущерба.

«Около 17:00 в полицию поступило сообщение. В настоящее время полиция проводит все необходимые следственные и разыскные действия по установлению лиц, причастных к этому правонарушению. По данному факту открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 («Кража») УК», –– приводит агентство УНН сообщение правоохранителей.

По словам адвоката Вышинского Андрея Доманского, из квартиры пропали документы и ценности.

«По предварительной версии, неизвестные проникли через окно балкона, хоть и третий этаж», — цитирует юриста «РИА Новости».

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал случившееся мародерством.

17 мая Херсонский суд арестовал журналиста Вышинского на два месяца по обвинению в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Позже апелляционный суд отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе.

Вышинский является гражданином и Украины, и России, второе гражданство он получил в 2015 году.

1 июня журналист сообщил об отказе от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

В МИД РФ потребовали от Киева немедленно освободить журналиста и снять с него все обвинения.

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