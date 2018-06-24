Прямой эфир

Бабченко пожаловался на жизнь после «убийства»

0
Фото: REUTERS/Vitalii Nosach
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко пожаловался на свою жизнь после «убийства». После инсценировки его ограничили в свободе встреч, передвижений и общения.

Мировой развод
Что западные СМИ думают о шоу с «воскрешением» Бабченко

Как Бабченко признался в социальной сети Facebook, ему «нельзя ничего».

«Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями, я не могу даже выйти в магазин», — пожаловался он подписчикам.

Журналист добавил, что продукты питания ему привозят, а выход в город всегда становится специальной операцией.

«Я совершенно не представляю, что дальше», — резюмировал он.

Сейчас Бабченко живет в месте, где посуда и мебель принадлежат государству, а он сам до сих пор носит брюки, в которых был в морге, отмечает «Федеральное агентство новостей».

История с инсценировкой убийства журналиста получила широкий общественный и политический резонанс. 

29 мая украинские СМИ сообщили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, совершенном на пороге его квартиры в Киеве. Это подтвердили и государственные лица страны. Однако 30 мая стало известно, что информация об убийстве журналиста оказалась частью спецоперации, которая якобы помогла предотвратить покушение.

Действия Киева осудили в России, Европе и международных организациях.

Международная федерация журналистов (МФЖ) назвала инсценировку убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко «пропагандистской операцией» и цирком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Киллер» рассказал о подготовке убийства Бабченко
Защита организатора покушения на Бабченко обжаловала его арест

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017