Бабченко пожаловался на жизнь после «убийства»

Проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко пожаловался на свою жизнь после «убийства». После инсценировки его ограничили в свободе встреч, передвижений и общения.

Как Бабченко признался в социальной сети Facebook, ему «нельзя ничего».

«Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями, я не могу даже выйти в магазин», — пожаловался он подписчикам.

Журналист добавил, что продукты питания ему привозят, а выход в город всегда становится специальной операцией.

«Я совершенно не представляю, что дальше», — резюмировал он.

Сейчас Бабченко живет в месте, где посуда и мебель принадлежат государству, а он сам до сих пор носит брюки, в которых был в морге, отмечает «Федеральное агентство новостей».

История с инсценировкой убийства журналиста получила широкий общественный и политический резонанс.

29 мая украинские СМИ сообщили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, совершенном на пороге его квартиры в Киеве. Это подтвердили и государственные лица страны. Однако 30 мая стало известно, что информация об убийстве журналиста оказалась частью спецоперации, которая якобы помогла предотвратить покушение.

Действия Киева осудили в России, Европе и международных организациях.

Международная федерация журналистов (МФЖ) назвала инсценировку убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко «пропагандистской операцией» и цирком.