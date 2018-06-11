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«Киллер» рассказал о подготовке убийства Бабченко

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Алексей Цымбалюк, нанятый предполагаемым организатором покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Борисом Германом для исполнения преступления, рассказал о подготовке к «убийству».

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По его словам, к нему обратились в начале апреля и рассказали о существовании группы людей, которая «мешает Украине». При этом сначала в списке было 30 человек, позже это число увеличилось до 60.

После этого разговора Цымбалюк решил связаться со своим знакомым сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) и начал сотрудничать с ведомством. По его словам, за «убийство» Бабченко решили запросить $30 тыс. 

В день покушения Цымбалюк, по его словам, «поел супчика, вызвал такси и поехал убивать». В квартиру Бабченко он смог зайти только после того, «как получил сигнал». По его словам, он в любом случае должен был там появиться, так как за ним могли следить.

«Всё должно выглядеть максимально правдоподобно», — сказал он в интервью Би-би-си.

Цымбалюк также рассказал, что успел пообщаться с Бабченко после произошедшего. По его словам, журналист поблагодарил его за то, что остался жив.

Об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве, сообщалось 29 мая. На следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что этот инцидент был инсценировкой и он жив.

Мировое сообщество осудило действия Киева, отметив, что власти не должны распространять ложную информацию. Спецоперацию СБУ неоднозначно восприняли даже в раде

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