Нацполиция Украины взяла под охрану семь фигурантов «списка Бабченко»

Украинские правоохранители взяли под охрану семь человек из так называемого «списка 47». В нем присутствуют 47 фамилий украинских журналистов и блогеров, на которых якобы готовились покушения.

Как сообщает телеканал Hromadske со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало, все семеро — потенциальные жертвы заказчиков покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Их личности не раскрываются из соображений безопасности, однако известно, что среди них есть представители СМИ, блогеры и политологи.

29 мая украинские издания распространили информацию об «убийстве» Бабченко, при этом власти страны заранее обвинили Россию в причастности к произошедшему.

На следующий день в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что журналист жив, а нападение на него было инсценировано с целью предотвратить реальное покушение. Сам Бабченко вышел к журналистам на пресс-конференции.

Произошедшее вызвало волну критики со стороны западных СМИ. Позднее инцидент и обвинения украинской стороны прокомментировал президент России Владимир Путин. По мнению российского лидера, инсценировка «убийства» является контрпродуктивной.