Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко способна подорвать доверие к свободным средствам массовой информации (СМИ), заявил в пятницу, 8 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы с облегчением узнали, что Бабченко жив», – указал генсек альянса. Однако инцидент может быть «использован для подпитки пропаганды», продолжил Столтенберг, передает «РИА Новости».

29 мая МВД Украины сообщило об убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Позэе об этом заявили депутат рады Антон Геращенко и глава МИД Украины Павел Климкин, который во время выступления в ООН даже намекнул на причастность к произошедшему России.

На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство инсценировало ведомство, целью спецоперации было предотвратить реальное покушение на журналиста. Бабченко также появился на пресс-конференции СБУ.

Мировое сообщество осудило действия Киева, отметив, что власти не должны распространять ложную информацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Служба безопасности Украины (СБУ), инсценировавшая убийство Аркадия Бабченко, сделала из него посмешище, а репутации журналистского сообщества нанесла серьезный ущерб.

Тем временем Бабченко опасается покушения. Он убежден, что на планирование убийства потребуется около двух месяцев.