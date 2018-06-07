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Инсценировка убийства Бабченко встревожила сотрудников СМИ

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко встревожила сотрудников СМИ на Украине. Об этом сообщил заместитель директора Комитета защиты журналистов (КЗЖ) Роберт Махоуни.

КЗЖ провел опрос среди известных журналистов на Украине касательно инсценировки и констатировал, что все они огорчены и теперь не чувствуют себя в такой безопасности, как раньше, написал Махоуни на своей странице в Twitter.

Кроме того, 6 июня на сайте комитета был опубликован материал сотрудника организации Кристофера Миллера, в котором отмечается, что данная спецоперация СБУ выглядит запутанной, пишет ТАСС.

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Миллер пишет, что с 1992 года на Украине было убито семеро журналистов. Он считает, что в четырех из этих случаев злоумышленники остались полностью безнаказанны.

Список из 47 журналистов и блогеров, на которых якобы, как и на Бабченко, готовились покушения, был опубликован 5 июня. Шеф-редактор украинского интернет-издания «Левый берег» Соня Кошкина, чье имя фигурировало в «расстрельном списке», назвала публикацию фарсом. Она также заявила, что не может выступать свидетелем по делу о покушении на Бабченко, поскольку ей ничего не известно о деле.

29 мая украинские СМИ распространили информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, при этом власти страны заранее обвинили Россию в причастности к произошедшему. При этом на следующий день в Службе безопасности Украины признались, что журналист жив, а нападение было инсценировано с целью предотвратить готовящееся на него покушение. Сам Бабченко также присутствовал на пресс-конференции спецслужбы.

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